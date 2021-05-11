Число жертв стрельбы в Казани выросло до девяти. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов, передает РИА Новости 11 мая

«Они лежали под партами»: мать ученика о стрельбе в казанской школе © Украина.ру

По словам Минниханова, 18 учащихся находятся в детской клинической больнице.

«К сожалению, есть и с огнестрельными ранениями, есть и с переломами, ушибами. Врачи делают все, чтобы сохранить жизни наших детей. Кроме этого, двое взрослых находятся в седьмой больнице, и один — в республиканской клинической больнице. Они имеют тоже огнестрельные ранения», — рассказал глава республики.

Во вторник, 11 мая, в казанском учебном заведении на улице Джаудата Файзи 19-летний студент открыл огонь. Ранее власти сообщали о семерых жертвах, 21 человек пострадал.

Атаковавшего задержали. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. В среду, 12 мая, в Татарстане объявлен день траура. Как сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, пострадавшие получат от 200 до 400 тысяч рублей, семьи погибших — по миллиону рублей.

После инцидента президент РФ Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о гражданском обороте оружия, так как иногда некоторые виды стрелкового вооружения, которые в ряде стран используются как штурмовые винтовки, регистрируют в качестве охотничьего оружия.