По всей Украине появились билборды от Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ) с информацией о последствиях работы «серых» автозаправочных станций (АЗС). Об этом говорится на сайте НАУ 11 мая

Украинские АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Ежегодные потери бюджета Украины из-за нарушения кассовой дисциплины автозаправочными станциями оцениваются на уровне 14,6 млрд гривен (39,1 млрд руб. — ред.), а потери от незаконной деятельности мини-НПЗ (нефтеперерабатывающий завод — ред.), которые не платят акциз, — 3,4 млрд гривен (9,1 млрд руб. — ред.). В результате армия, больницы, школы, детские сады и другие объекты инфраструктуры городов недополучают огромные средства», — говорится в сообщении.

Таким образом, по словам представителей НАУ, покупая топливо на «серых» АЗС, автовладельцы не только обрекают себя на дополнительные ремонты своего автомобиля, но и становятся соучастниками бюджетного хищения, так как помимо продажи некондиционного топлива, так называемой бодяги, такие станции не платят налоги.