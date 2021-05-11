Пищевые продукты на Украине подорожали в среднем на 30% за последний год. Соответствующие данные 11 мая приводит Государственная служба статистики

За год оптовые цены производителей промышленной продукции в апреле 2021 года в сравнении с апрелем прошлого года выросли на 27,8%. При этом цены в пределах Украины выросли на 21,8%, за пределы Украины — на 52,6%.

Согласно данным Госстата, производители пищевых продуктов, напитков и табачных изделий подняли цены на 28,4%, в том числе на Украине — на 20,8%, а на продукцию, направляемую за пределы Украины, — на 54,7%.

Сахар и вовсе стал «золотым». Его цена подскочила на 68,9%, в том числе внутри Украины — на 72,1%.

Неподъемные цены продуктов. Украина бьет антирекорды © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк Алексей Дорошенко предупредил жителей Украины о росте цены на хлеб и хлебобулочные изделия на 20-25%.

Причина заключается в подорожании сырья, электроэнергии и газа. Также сообщалось о подорожании мяса в среднем на 10%.

Кроме того, в майские праздники журналисты опросили жителей разных регионов Украины и выяснили, что те часто не могут позволить себе даже свежие овощи.