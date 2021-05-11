Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда Киева (ОАСК), который признал незаконным и отменил постановление Кабмина об утверждении украинского правописания в новой редакции. Сообщение об этом появилось 11 мая на официальной странице Министерства юстиции в Facebook

«Шестой апелляционный административный суд признал противоправным и отменил решение ОАСК об отмене нового правописания. То есть, апелляция Кабинета Министров Украины по этому делу полностью удовлетворена», — говорится в сообщении.

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В январе 2019 года Кабинет министров вынес постановление о новых правилах правописания на государственном языке. Окружной админсуд Киева отменил эти изменения, обосновав свое решение тем, что Кабмин при принятии постановления действовал за пределами собственных полномочий.

Однако на этом борьба за обновление правил правописания не закончилась, и апелляционный суд вынес решение в пользу Кабинета министров, а значит и новых языковых правил.

Примечательно, что суды проходили в учебном году, когда учащимся, абитуриентам и студентам нужно было учиться и готовиться к экзаменам.

«То есть всем наплевать что выпускники заучивали новые правила, а теперь учить их снова, только иначе? Какого черта посреди года меняют правописание», — прокомментировал новость один из пользователей.

На странице Министерства юстиции помимо самой новости о решении шестого апелляционного административного суда говорится также о том, что ученики, абитуриенты и студенты могут продолжать и «дальше учиться и готовиться к экзаменам по правописанию, утвержденному в 2019 году». Только, как отметили пользователи, многие украинцы уже запутались, какие именно правила правописания теперь в стране правильные.