Ускорение оборонной реформы на Украине является вопросом выживания. Об этом заявил генеральный директор директората политики в сфере обороны Министерства обороны страны Юрий Пунда, передает 11 мая ukranews.com

МО Украины завершает подготовку плана обороны страны — Таран © mil.gov.ua

По его словам, Украине необходимо перенимать ключевые принципы вооруженных сил стран — членов НАТО, их лучшие практики.

Пунда отметил, что страна рассчитывает на то, что до июня 2021 года (14 июня произойдет саммит НАТО) партнеры Украины признают ее докторальную базу совместимой с НАТО.

Саммит НАТО планируют провести 14 июня на уровне глав государств и правительств стран — членов Альянса. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что участие Украины в саммите НАТО не подтверждено.

Стратегической целью государства президент Украины Владимир Зеленский назвал «приобретение членства Украины в ЕС и НАТО». Однако Североатлантический альянс придерживается противоположной точки зрения и не спешит давать Киеву даже План действий по членству в НАТО.