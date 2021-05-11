«Можно по чуть-чуть воплощать стандарты НАТО, нам тогда надо 13-14 лет, но у нас на такое нет времени, и не только потому, что требует от нас и Президент, и министр обороны ускорения оборонной реформы, но и потому, что это уже вопрос выживания сегодня», — сказал Пунда.
По его словам, Украине необходимо перенимать ключевые принципы вооруженных сил стран — членов НАТО, их лучшие практики.
Пунда отметил, что страна рассчитывает на то, что до июня 2021 года (14 июня произойдет саммит НАТО) партнеры Украины признают ее докторальную базу совместимой с НАТО.
Саммит НАТО планируют провести 14 июня на уровне глав государств и правительств стран — членов Альянса. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что участие Украины в саммите НАТО не подтверждено.
Стратегической целью государства президент Украины Владимир Зеленский назвал «приобретение членства Украины в ЕС и НАТО». Однако Североатлантический альянс придерживается противоположной точки зрения и не спешит давать Киеву даже План действий по членству в НАТО.