Планируется, что на предстоящем саммите президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин обсудят контроль над вооружениями. Об этом 11 мая сообщил постоянный представитель США на женевской Конференции по разоружению Роберт Вуд

«Президент Байден и президент Путин договорились изучить (возможность. — Ред.) обсуждений по стратегической стабильности по ряду вопросов по контролю над вооружениями и возникающим проблемам безопасности. Мы готовимся к этим обсуждениям», — сказал постпред США.

100 дней Байдена: какое значение для президента США имеют Россия и Украина © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) между РФ и США был продлен 3 февраля 2020 года, он будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Ранее президент США Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу летом 2021 года в Европе. Байден в середине июня будет присутствовать на саммитах G7 и НАТО. Встреча с Путиным может произойти предположительно 15-16 июня.