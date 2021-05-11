Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на публикации в новостных лентах СМИ о том, что американская актриса Дженнифер Лопес вернулась к своему бывшему возлюбленному, актеру Бену Аффлеку. Комментарий на этот счет ведущая оставила в своем Telegram-канале 11 мая

«Подруга, ну ты что. Нельзя возвращаться к бывшим! Но факты таковы: Бен Аффлек и Джей Ло проводят отпуск в Монтане. Похоже, пара решила попробовать начать сначала. Спустя 17 лет. Вот есть в Джен какой-то русский лихой дух: бросить все и вернуться к бывшему-алкашу», — прокомментировала новость Собчак.

В понедельник, 10 мая, британский таблоид Daily Mail обнародовал совместные фото Лопес и Аффлека, сообщив, что пара вместе отдыхала на курорте. Сами артисты пока никак не прокомментировали эту информацию.

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Актеры объявили о помолвке в 2002 году, свадьбу запланировали на сентябрь 2003 года, но за день до церемонии появилась информация о расставании пары.

Летом 2004 года Лопес вышла замуж за американского певца Марка Энтони, в браке родились двойняшки сын и дочь, но в 2014 году союз был расторгнут.

В 2017 году актриса начала встречаться с американским бейсболистом Алексом Родригесом, спустя два года они объявили о помолвке, но свадьба так и не состоялась.

Аффлек после расставания с Лопес в 2005 году женился на американской актрисе Дженнифер Гарнер, но через 10 лет брак распался, несмотря на наличие троих детей. Позже актер признался, что причиной развода стала его алкогольная зависимость.

Через несколько лет после расставания с женой Аффлек закрутил роман с кубино-испанской актрисой Аной де Армас, но в январе 2021 года и эти отношения сошли на нет по той же причине.