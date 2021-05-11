Экс-нардеп, член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко опубликовал список украинских бизнесменов, которых могут на законодательном уровне признать олигархами, если будет принят соответствующий закон. Перечень он опубликовал в своем Telegram-канале 11 мая

Откровения Стефанчука: Власть «троек», семь параметров олигархов и компьютерный контроль © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк признать Рината Ахметова, Петра Порошенко, Дмитрия Фирташа, Игоря Коломойского, Виктора Пинчука, Сергея Левочкина, Виктора Медведчука, Вадима Новинского, Юрия Косюка, Олега Бахматюка, Константина Жеваго, а также Александра и Галину Грегов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах, которые «на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы».

В законопроекте должны будут перечисляться около семи параметров — человек, попадающий под три из них, уже будет считаться олигархом.

Документ, по словам Зеленского, будет определять, «как олигархи будут превращаться в бизнесменов».