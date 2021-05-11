Пожар в одном из известных храмов Будслава (Минская область) был локализован с помощью белорусских спасателей. Об этом сообщили МЧС Белоруссии, сообщает «Sputnik Беларусь» 11 мая

«Пожар локализован в 11.24», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в МЧС сообщили, что рано утром произошло задымление в храме Будслава. Во время пожара прихожан в костеле не было. В ходе локализации было задействованы спасатели из разных районов, а также из Минска.

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Будславский костел считается уникальным, так как в 1994 году папой римским ему был присвоен титул малой базилики (особого храма). В конце 2019 года во всем мире было менее 2000 малых базилик.

Также он является памятником архитектуры и духовным центром всех белорусских католиков.