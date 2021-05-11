«Пожар локализован в 11.24», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее в МЧС сообщили, что рано утром произошло задымление в храме Будслава. Во время пожара прихожан в костеле не было. В ходе локализации было задействованы спасатели из разных районов, а также из Минска.
По сообщению сайта Римско-католической церкви, волонтеры помогли вынести из храма иконы, книги, принадлежности для литургии. Также сотрудники сайте подчеркнули, что крыша центрального здания была полностью уничтожена пожаром.
Будславский костел считается уникальным, так как в 1994 году папой римским ему был присвоен титул малой базилики (особого храма). В конце 2019 года во всем мире было менее 2000 малых базилик.
Также он является памятником архитектуры и духовным центром всех белорусских католиков.