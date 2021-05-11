Закон о ПТУ и лицеях профессионального образования на Украине был принят в 1998 году. Депутаты совместно с Министерством образования работают над новым.
Планируется, что после внесения изменений в законодательство управлять и финансировать ПТУ будут на региональном уровне. Кроме того, учебные заведения обещают обновить, поскольку на сегодня модернизация коснулась лишь 6% профтехучилищ.
Также, по словам Гришиной, в новом законопроекте разграничат профессиональное образование, которое получают одновременно с общим средним образованием, и профильное среднее образование профессионального направления, получаемое в специальных учреждениях.
«Должны обновиться программы профессионального развития для преподавателей, а престижность их профессии должна вырасти. В частности, с помощью дополнительных финансовых стимулов», — добавила депутат Рады.
Помимо этого, в новом законе планируется определить уровни профессионального образования и регламентировать деятельность профтехучилищ и других образовательных учреждений.