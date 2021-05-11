Минобразования и депутаты Верховной Рады разработают новый законопроект о заведениях профессионально-технического образования. Об этом на днях заявила депутат «Слуги народа», глава подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Рады по вопросам образования Юлия Гришина, передает u-news.com.ua

Закон о ПТУ и лицеях профессионального образования на Украине был принят в 1998 году. Депутаты совместно с Министерством образования работают над новым.

Госзаказ на рабов. Про украинское «образование» © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Также, по словам Гришиной, в новом законопроекте разграничат профессиональное образование, которое получают одновременно с общим средним образованием, и профильное среднее образование профессионального направления, получаемое в специальных учреждениях.

«Должны обновиться программы профессионального развития для преподавателей, а престижность их профессии должна вырасти. В частности, с помощью дополнительных финансовых стимулов», — добавила депутат Рады.

Помимо этого, в новом законе планируется определить уровни профессионального образования и регламентировать деятельность профтехучилищ и других образовательных учреждений.