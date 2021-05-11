В Киевском национальном университете (КНУ) им. Т. Г. Шевченко созывают ученый совет, а преподаватели готовят обращение в университетскую комиссию по этике из-за высказываний об украинцах студентки Анастасии Тарасюк (Константиновой). Об этом 11 мая сообщил «5 канал»

«Крым не наш, смиритесь!»: Украинская студентка защитила Басту и вызвала скандал © РИА Новости, Константин Чалабов / Перейти в фотобанк Кристины Константиновой Анастасия Тарасюк защитила своего любимого исполнителя — российского рэпера Басту — и нарвалась на критику со стороны националистов и призывы к силовикам проверить студентку на госизмену. После этого она записала видео с извинениями.

В университете назвали видеообращение студентки проявлением глубокого неуважения к Украине и будущей профессии юриста.

«Я оторопела, я не могла поверить, что такой человек является студенткой университета. Я считаю, что эта девушка должна понести наказание. Я считаю, что это дело СБУ (Службы безопасности Украины. — Ред.). Потому что она говорила о территориальной целостности Украины прежде всего», — заявила заведующая кафедрой фольклористики Института филологии КНУ Олеся Наумовская.

Доцент вуза Оксана Мацько отметила, что «этот позор лег на весь университет».

«Очень неприятно читать комментарии, где огульно обвиняют всех преподавателей. Это, бесспорно, репутационные потери», — сказала она.

Тем временем преподаватели вуза уже собирают подписи под обращением в университетскую комиссию по этике, а студенты поддерживают идею отчисления Тарасюк. В университете Шевченко также сообщили, что для отчисления студентов есть четкий перечень оснований, но «публичных призывов к сепаратизму» в нем нет. Исправить это могут изменения в закон о высшем образовании, и вуз уже готовит такие предложения.

Под «публичными призывами к сепаратизму» имеется в виду фраза девушки о том, что Крым уже не принадлежит Украине, и то, что Баста выступал на полуострове, ни о чем не говорит.