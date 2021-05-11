В Совете Федерации исключили возможность возвращения смертной казни в России даже за убийство детей. Об этом 11 мая в комментарии РИА Новости заявил Андрей Клишас

«Таких вариантов нет. Есть решение Конституционного суда РФ о невозможности возвращения смертной казни у нас в стране», — подчеркнул Клишас.

Путин после теракта в Казани поручил изменить правила получения гражданского оружия © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Сергея Миронова вернуть в Уголовный кодекс смертную казнь за убийство детей.

Эта инициатива была озвучена после трагедии в Казани, произошедшей 11 мая. В результате нападения на школу, по данным пресс-службы главы Татарстана, погибли 8 человек — 7 детей и учительница, еще около 20 ранены.

Стрельбу устроил ранее учившийся в этой школе 19-летний мужчина. В настоящее время он задержан.