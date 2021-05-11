Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что на саммите НАТО в июне решение о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе принято не будет. Об этом 11 мая он рассказал в эфире телеканала «Украина 24» в кулуарах форума «Украина 30»

«В этом году президент Зеленский и МИД поставили вопрос о необходимости предоставления Украине ПДЧ. Я не думаю, что на саммите в июне это решение будет принято. Но для нас очень важно начать эту дискуссию и запустить процесс, который приведет, в конце концов, к предоставлению ПДЧ для Украины», — отметил министр.

Почему Украина просится в НАТО, а ее не берут? © AFP, JOHN THYS

Ранее Кулеба заявил, что считает преждевременным вывод о том, что саммит НАТО в июне пройдет без Украины.

Саммит НАТО планируют провести 14 июня на уровне глав государств и правительств стран-членов Альянса. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что участие Украины в саммите НАТО не подтверждено.

Стратегической целью государства президент Украины Владимир Зеленский назвал «приобретение членства Украины в ЕС и НАТО». Однако Североатлантический альянс придерживается противоположной точки зрения и не спешит давать Киеву даже ПДЧ.