Президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которые могут находиться на руках у населения. Об этом, как сообщает РИА Новости, сказал Дмитрий Песков 11 мая

«Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее», — заявил Песков.

Путин выразил соболезнования семьям погибших в Казани детей © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

11 мая около 9:30 вооруженный преступник открыл стрельбу в гимназии №175 в Казани. По данным пресс-службы главы Татарстана, в результате нападения погибли 8 человек — 7 детей и учительница, еще 20 ранены.

Стрельбу устроил ранее учившийся в этой школе 19-летний юноша, использовавший зарегистрированное на его имя охотничье оружие. В настоящее время он задержан.