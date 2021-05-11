«Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее», — заявил Песков.
По словам пресс-секретаря президента, Золотову было дано отдельное поручение срочно проработать новое положение о видах оружия, которые могут быть в гражданском обороте, с учетом того вида стрелкового оружия, которое использовал напавший на школу в Казани.
11 мая около 9:30 вооруженный преступник открыл стрельбу в гимназии №175 в Казани. По данным пресс-службы главы Татарстана, в результате нападения погибли 8 человек — 7 детей и учительница, еще 20 ранены.
Стрельбу устроил ранее учившийся в этой школе 19-летний юноша, использовавший зарегистрированное на его имя охотничье оружие. В настоящее время он задержан.