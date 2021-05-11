«Ожидаем реакции, хотя по первым признакам американцы хотели бы существенно заузить повестку дня дискуссии по стратегической стабильности и включить в переговорные рамки далеко не все факторы, которые оказывают существенное влияние на современное положение дел в этой области», — отметил Лавров.
Также глава российского МИД подчеркнул, что диалог между двумя странами необходим, особенно в условиях, когда Белый дом разрушил почти все механизмы контроля над вооружением, за исключением одного договора.
Ранее Байден предложил Путину встретиться летом в одной из стран Европы для обсуждения российско-американских отношений.
В пресс-службе Кремля заявили, что на данный момент ведется обсуждение возможных сроков встречи.
Американский лидер подчеркнул, что хотел бы увидеться с Путиным в июне.