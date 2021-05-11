Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Белый дом делает все для того, чтобы сузить темы встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Об этом он сказал на пресс-конференции в Баку, передают РИА Новости 11 мая

«Ожидаем реакции, хотя по первым признакам американцы хотели бы существенно заузить повестку дня дискуссии по стратегической стабильности и включить в переговорные рамки далеко не все факторы, которые оказывают существенное влияние на современное положение дел в этой области», — отметил Лавров.

Безпалько объяснил, почему Путин не поедет в Донбасс для встречи с Зеленским © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Ранее Байден предложил Путину встретиться летом в одной из стран Европы для обсуждения российско-американских отношений.

В пресс-службе Кремля заявили, что на данный момент ведется обсуждение возможных сроков встречи.

Американский лидер подчеркнул, что хотел бы увидеться с Путиным в июне.