«Мы очень любим философствовать — и на счет НАТО: если мы вступим в НАТО, Россия этого очень не хочет; если мы получим ПДЧ (план действий по членству в НАТО. — Ред.), начнется полноценная война. А что было в 2014 году? Мы получили ПДЧ? Или мы вошли в Евросоюз? Что было? Я считаю, что ничего не было. Не потому это делала Россия. Это все болтовня. Россия просто защищала свои интересы из-за того, что могут быть американские военные базы на территории Украины», — заявил он.
Зеленский заявил, что причины были «другие» и «их было очень много». Также украинский лидер выразил уверенность, что когда-нибудь «история найдет все ответы, из-за чего была такая серьезная эскалация».
Саммит НАТО планируют провести 14 июня на уровне глав государств и правительств стран-членов Альянса. Украина надеется, что во время саммита Киев получит План действий по членству (ПДЧ) в НАТО.
Однако вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина признала, что участие Украины в саммите НАТО не подтверждено.
Стратегической целью государства Зеленский назвал «приобретение членства Украины в ЕС и НАТО». Однако Североатлантический альянс придерживается противоположной точки зрения и не спешит давать Киеву даже ПДЧ.