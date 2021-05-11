Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что стремление Украины в НАТО стоит связывать с событиями 2014 года. Об этом 11 мая он заявил в разговоре с журналистами в рамках форума «Украина 30», который транслировался в YouTube

«Мы очень любим философствовать — и на счет НАТО: если мы вступим в НАТО, Россия этого очень не хочет; если мы получим ПДЧ (план действий по членству в НАТО. — Ред.), начнется полноценная война. А что было в 2014 году? Мы получили ПДЧ? Или мы вошли в Евросоюз? Что было? Я считаю, что ничего не было. Не потому это делала Россия. Это все болтовня. Россия просто защищала свои интересы из-за того, что могут быть американские военные базы на территории Украины», — заявил он.

Почему Украина просится в НАТО, а ее не берут? © AFP, JOHN THYS

Саммит НАТО планируют провести 14 июня на уровне глав государств и правительств стран-членов Альянса. Украина надеется, что во время саммита Киев получит План действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Однако вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина признала, что участие Украины в саммите НАТО не подтверждено.

Стратегической целью государства Зеленский назвал «приобретение членства Украины в ЕС и НАТО». Однако Североатлантический альянс придерживается противоположной точки зрения и не спешит давать Киеву даже ПДЧ.