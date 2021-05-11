В поселке Кирилловка Мелитопольского района на побережье Азовского моря отдыхающие наткнулись на останки крокодила. Об этом сообщили 10 мая в Telegram-канале melitopolgram

Труп рептилии ждал туристов прямо на пляже.

«Гуляли по пляжу и наткнулись на труп крокодила. Будем аккуратней в этом году», — написал в соцсети пользователь maxsemenda.

При этом, по данным местных СМИ, Азовское море давно удивляет отдыхающих экзотической фауной.

Русская Атлантида, Меотийское болото и революционеры. Тайны и загадки Азовского моря © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Вероятно, крокодила как приманку для туристов держал пляжный фотограф, а в итоге рептилия погибла от плохого ухода.