Труп рептилии ждал туристов прямо на пляже.

«Гуляли по пляжу и наткнулись на труп крокодила. Будем аккуратней в этом году», — написал в соцсети пользователь maxsemenda.

Жуткий сюрприз: на берегу Азовского моря туристов напугал крокодил
© Telegram/melitopolgram

При этом, по данным местных СМИ, Азовское море давно удивляет отдыхающих экзотической фауной.

Русская Атлантида, Меотийское болото и революционеры. Тайны и загадки Азовского моря
Русская Атлантида, Меотийское болото и революционеры. Тайны и загадки Азовского моря
© РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк
Ранее курортники пострадали от нашествия медуз, которые нетипичны для Азовского моря, а рыбаки сообщали о необычном для здешних краев улове.

Вероятно, крокодила как приманку для туристов держал пляжный фотограф, а в итоге рептилия погибла от плохого ухода.