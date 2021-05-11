Труп рептилии ждал туристов прямо на пляже.
«Гуляли по пляжу и наткнулись на труп крокодила. Будем аккуратней в этом году», — написал в соцсети пользователь maxsemenda.
При этом, по данным местных СМИ, Азовское море давно удивляет отдыхающих экзотической фауной.
Ранее курортники пострадали от нашествия медуз, которые нетипичны для Азовского моря, а рыбаки сообщали о необычном для здешних краев улове.
Вероятно, крокодила как приманку для туристов держал пляжный фотограф, а в итоге рептилия погибла от плохого ухода.