«У меня есть задача от президента и премьер-министра организовать работу «Укргаздобычи» эффективным образом, чтобы потребности населения Украины были полностью покрыты газом собственной добычи. В первую очередь это вопрос национальной безопасности», — сказал он.
Также Витренко добавил, что его задачей является предоставление Зеленскому и Шмыгалю фактов, которые позволят принять обоснованное решение.
В конце апреля произошел ряд громких перестановок во власти. Сначала был уволен глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Вслед за ним должности заместителя генерального директора по управлению активами «Укроборонпрома» лишился Мустафа Найем.
Вместо Коболева был назначен бывший и.о. министра энергетики Юрий Витренко, место которого в Кабмине занял Герман Галущенко.
Витренко до того, как возглавить Минэнерго, занимал пост коммерческого директора «Нафтогаза».