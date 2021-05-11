Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль поручили председателю правления «Нафтогаз Украины» Юрию Витренко увеличить добычу газа государственной газодобывающей компании «Укргаздобыча» для полного удовлетворения потребностей населения. Об этом 11 мая Витренко рассказал в интервью изданию «НВ Бизнес»

«У меня есть задача от президента и премьер-министра организовать работу «Укргаздобычи» эффективным образом, чтобы потребности населения Украины были полностью покрыты газом собственной добычи. В первую очередь это вопрос национальной безопасности», — сказал он.

Жертвоприношение Витренко. Почему уволили главу «Нафтогаза» Коболева © Пресс-служба ОАО "Газпром" / Пресс-служба ОАО "Газпром" / Перейти в фотобанк

В конце апреля произошел ряд громких перестановок во власти. Сначала был уволен глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Вслед за ним должности заместителя генерального директора по управлению активами «Укроборонпрома» лишился Мустафа Найем.

Вместо Коболева был назначен бывший и.о. министра энергетики Юрий Витренко, место которого в Кабмине занял Герман Галущенко.

Витренко до того, как возглавить Минэнерго, занимал пост коммерческого директора «Нафтогаза».