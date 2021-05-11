Украина ускорила переговоры на поставку вакцин от коронавируса на 2022 и 2023 годы, поскольку в мире наблюдается дефицит вакцины. Об этом 11 мая заявил министр здравоохранения Максим Степанов, которого цитирует пресс-служба Минздрава на сайте ведомства

«Несмотря на дефицит вакцин в мире, Украина ведет переговоры о контрактах уже на 2022 и 2023 годы. Международное право не работает на рынке вакцин, его просто не существует. Каждая страна борется за вакцины для защиты собственного населения», — сказал министр.

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Ранее Степанов рассказал, что Украине осталось законтрактовать еще 5 миллионов доз вакцин от коронавируса, чтобы полностью обеспечить население. Также премьер Украины Денис Шмыгаль спрогнозировал формирование коллективного иммунитета от коронавируса у украинцев через год.

В апреле на Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса за весь период эпидемии. За сутки подтвердили более 20 тысяч новых случаев.

Массовая вакцинация началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться.