Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает преждевременным вывод о том, что саммит НАТО в июне пройдет без Украины. Об этом 11 мая он рассказал в эфире телеканала «Украина 24» в кулуарах форума «Украина 30»

«Членство Украины в НАТО является исторически неизбежным. Саммит НАТО в июне является мини-саммитом, только союзники. Мы ищем форматы, чтобы привлечь к нему Украину и Грузию. Говорить о том, что саммит пройдет без Украины, рано», — заявил Кулеба.

Почему Украина просится в НАТО, а ее не берут? © AFP, JOHN THYS

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что участие Украины в саммите НАТО не подтверждено.

Ранее в рамках форума президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо вступить в НАТО и ЕС, чтобы укрепить военные и финансовые ресурсы страны.

Кроме того, стратегической целью государства Зеленский назвал «приобретение членства Украины в ЕС и НАТО». Однако Североатлантический альянс придерживается противоположной точки зрения и не спешит давать Киеву даже план действий по членству (ПДЧ) в НАТО.