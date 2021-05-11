«Членство Украины в НАТО является исторически неизбежным. Саммит НАТО в июне является мини-саммитом, только союзники. Мы ищем форматы, чтобы привлечь к нему Украину и Грузию. Говорить о том, что саммит пройдет без Украины, рано», — заявил Кулеба.
Саммит НАТО планируют провести 14 июня на уровне глав государств и правительств стран — членов Альянса. Украина надеется, что во время саммита Киев получит План действий по членству в НАТО.
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что участие Украины в саммите НАТО не подтверждено.
Ранее в рамках форума президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо вступить в НАТО и ЕС, чтобы укрепить военные и финансовые ресурсы страны.
Кроме того, стратегической целью государства Зеленский назвал «приобретение членства Украины в ЕС и НАТО». Однако Североатлантический альянс придерживается противоположной точки зрения и не спешит давать Киеву даже план действий по членству (ПДЧ) в НАТО.