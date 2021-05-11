«Был разработан закон о разведке, подготовлены изменения в закон об обороне Украины, о Вооруженных силах Украины. Министерством обороны завершается сегодня разработка Стратегического оборонного бюллетеня и Плана обороны Украины», — отметил министр.
25 сентября 2019 года вступил в силу закон о Плане обороны Украины, автором которого является президент Украины Владимир Зеленский.
План предусматривает законодательное урегулирование издания Плана обороны Украины и предоставляет право президенту утверждать структуру плана.
В марте 2020 года Зеленский утвердил структуру документа, а также поручил Кабинету министров и силовикам его разработать.