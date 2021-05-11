Министерство обороны Украины завершает подготовку плана обороны государства и стратегического оборонного бюллетеня. Об этом 11 мая министр обороны страны Андрей Таран заявил на форуме «Украина 30», который транслировался в YouTube

«Был разработан закон о разведке, подготовлены изменения в закон об обороне Украины, о Вооруженных силах Украины. Министерством обороны завершается сегодня разработка Стратегического оборонного бюллетеня и Плана обороны Украины», — отметил министр.

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План предусматривает законодательное урегулирование издания Плана обороны Украины и предоставляет право президенту утверждать структуру плана.

В марте 2020 года Зеленский утвердил структуру документа, а также поручил Кабинету министров и силовикам его разработать.