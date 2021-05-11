Певец Филипп Киркоров выложил в Instagram фото и видео с участием своих детей, 9-летней Аллы-Виктории и 8-летнего Мартина, которые спели вместе с дедом Бедросом Киркоровым песни военных лет. Идея праздничного видео понравилась не всем

«В судьбе каждой семьи война оставила свой след. И как важно передавать из поколения в поколение память и уважение тем, кто воевал и отдавал жизнь за свободу», — написал певец.

«Воевать пойдете, если Родина позовет?», «У детей должно быть детство? Зачем детей одевать в военную форму? В Болгарии культ детей. Их здесь обожают. Но никому не приходит в голову одевать своих родных детей в военную форму», «Как мерзко видеть такое!» — написали недовольные подписчики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГАЛКИН БРОСИЛ ПУГАЧЕВУ ОДНУ В ПРАЗДНИК.

Отпраздновал с детьми День Победы и юморист Максим Галкин, с двойняшками он отправился в деревню Лапино к своим друзьям Александру и Иде Достман. Там, по задумке хозяев дома, все гости запускали в небо красные шары в память о погибших во время Великой Отечественной войны.