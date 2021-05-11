«Мы не виделись меньше двух месяцев, а мне показалось, что прошла вечность. Паша подарил мне этого медведика. Как думаете, насколько он похож на Пашу?» — написала девочка.
Также дети начали снимать новые видео, где они вместе.
В марте соцсети возмутила новость о том, что дети-блогеры завели роман. Восьмилетняя украинка публиковала фото и видео, на которых позировала в откровенной одежде и целовалась с 13-летним блогером. А на День влюбленных детям даже арендовали квартиру. Мать девочки поддерживает интернет-карьеру своей дочери, чем не на шутку разозлила сеть. Детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы. По факту «романа» детей возбудили дело, маму девочки вызывали на допрос.