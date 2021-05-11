Восьмилетняя блогер Милана Маханец впервые после скандала в сети встретилась со своим 13-летним бойфрендом Пашей Паем. Совместные фотографии она опубликовала 11 мая в Instagram

«Мы не виделись меньше двух месяцев, а мне показалось, что прошла вечность. Паша подарил мне этого медведика. Как думаете, насколько он похож на Пашу?» — написала девочка.