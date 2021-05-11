Совет национальной безопасности и обороны Украины работает над законопроектом о статусе олигарха, в который войдут 13 лиц. Об этом 11 мая секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил на форуме «Украина 30», который транслировался в YouTube

«На мой взгляд, мы имеем в виду 13 человек, которых мы можем отнести к олигархической среде и которые имеют влияние внутри страны и извне», — сказал он, не назвав фамилии этих людей, а также не раскрыв подробности документа.

Идея хорошая, а исполнение хромает: что пишут в соцсетях о зачистке олигархов от Зеленского

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что понятие «олигарх» на Украине не имеет официального определения. По его мнению, в современном мире олигарх — это лицо, которое владеет бизнесом, имеет доминирующее положение в одной из отраслей, а также осуществляет непосредственное влияние на институты власти, в том числе и через значительные собственные медиаресурсы.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Совету национальной безопасности и обороны, Офису президента и Антимонопольному комитету разработать законопроект о статусе олигарха на Украине.