На Украине уже не первый год царит абсолютный беспредел, а нынешний украинский президент Владимир Зеленский только ухудшает ситуацию, закрывая украинские каналы и вводя новые санкции, рассказал в интервью Украина.ру лидер фракции ОПЗЖ в Харьковском городском совете Андрей Лесик

Просто о сложном. Почему Украина деградирует?

«Страна скатилась к правовому беспределу, к такому состоянию, когда следствие ничего не значит, доказательная база ничего не значит, абсолютно. Ничего общего с законностью то, что у нас сейчас происходит, не имеет», — сказал Лесик.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале ввел в действие решение СНБО Украины о применении санкций в отношении близкого соратника Виктора Медведчука и депутата Верховной Рады Тараса Козака, а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».

Каналы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.