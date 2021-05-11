Сейчас идёт блокировка в YouTube каналов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne» исключительно для граждан Украины. Режим Зеленского перешёл черту и работает сам против себя, так как даже многие его сторонники не одобряют подобные действия, полагает политик.
«Страна скатилась к правовому беспределу, к такому состоянию, когда следствие ничего не значит, доказательная база ничего не значит, абсолютно. Ничего общего с законностью то, что у нас сейчас происходит, не имеет», — сказал Лесик.
Президент Украины Владимир Зеленский в феврале ввел в действие решение СНБО Украины о применении санкций в отношении близкого соратника Виктора Медведчука и депутата Верховной Рады Тараса Козака, а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».
Каналы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.