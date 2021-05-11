Украина впервые отметит День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны, введенный согласно постановлению Верховной Рады. Об этом 11 мая сообщил Украинский институт национальной памяти (УИНП)

«14 мая 2021 года Украина впервые будет отмечать День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Памятную дату в этом году ввела Верховная Рада Украины своим постановлением», — говорится в сообщении.

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«В то же время тысячи спасателей до сих пор остаются непризнанными и неизвестными. Поэтому к памятной дате в течение 11-13 мая (11:00 — 14:00) Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне совместно с Украинским институтом национальной памяти проведет онлайн-марафон, во время которого расскажет 26 историй спасения из всех регионов Украины, представит видеоистории, сделанные на основе документальных фото, поделится контентом проекта "Украинцы-спасатели" (www.портрети.com.ua), который на протяжении трех лет реализуется на его базе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приглашенными спикерами марафона станут члены семей праведников, представители еврейских организаций, украинские историки и музейщики.