«14 мая 2021 года Украина впервые будет отмечать День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Памятную дату в этом году ввела Верховная Рада Украины своим постановлением», — говорится в сообщении.
По состоянию на 1 января 2020 года звания Праведника народов мира за спасение евреев от Холокоста удостоены 2659 украинцев.
«В то же время тысячи спасателей до сих пор остаются непризнанными и неизвестными. Поэтому к памятной дате в течение 11-13 мая (11:00 — 14:00) Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне совместно с Украинским институтом национальной памяти проведет онлайн-марафон, во время которого расскажет 26 историй спасения из всех регионов Украины, представит видеоистории, сделанные на основе документальных фото, поделится контентом проекта "Украинцы-спасатели" (www.портрети.com.ua), который на протяжении трех лет реализуется на его базе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что приглашенными спикерами марафона станут члены семей праведников, представители еврейских организаций, украинские историки и музейщики.