В Запорожье 17-летний парень переоделся в полицейского, чтобы «навести порядок в городе». Об этом пресс-служба МВД региона сообщила на своей странице в Facebook 11 мая

Полиция Николаева поймала подростка-киллера © CC0, Pixabay

«Парня зовут Максим, ему 17 лет. Юный "страж порядка" интересуется законами и часто сообщает в полицию о выявленных правонарушениях. Но сейчас он решил пойти дальше и, чтобы навести порядок в своем городе, надел форму полицейского», — говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли у Максима форму и пообещали ждать его в своих рядах, если он не передумает. А в связи со случившимся с его родителями проведут воспитательную работу.