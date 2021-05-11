По словам правоохранителей, они получили вызов о конфликте с полицейским и, приехав на место, обнаружили переодетого в полицейскую форму подростка.
«Парня зовут Максим, ему 17 лет. Юный "страж порядка" интересуется законами и часто сообщает в полицию о выявленных правонарушениях. Но сейчас он решил пойти дальше и, чтобы навести порядок в своем городе, надел форму полицейского», — говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли у Максима форму и пообещали ждать его в своих рядах, если он не передумает. А в связи со случившимся с его родителями проведут воспитательную работу.