Украина возобновит переговоры с Международным валютным фондом о сотрудничестве по тексту меморандума для получения следующих траншей после принятия двух законов в целом. Об этом 10 мая заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью «РБК-Украина»

Увольнение Коболева: Украина надеется на понимание со стороны МВФ © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

«Еще был принят закон по земельной реформе, сейчас будет на рассмотрении еще один. Это тоже два ключевых закона для макрофинансирования и для МВФ. То есть по всем законодательным вопросам мы показали прогресс и продвинулись вперед… У нас пока продолжается действующая программа, фактически у нас впереди два транша», — отметил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что, как только эти законы будут приняты во втором чтении, Украина выйдет на переговоры по тексту меморандума на продолжение сотрудничества и получение траншей.

Ранее Международный валютный фонд скептически отнесся к идее налоговых амнистий, которые предложила Украина, поскольку в долгосрочной перспективе они вредят взысканию налогов.

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде пакет законопроектов о налоговой амнистии. Они предлагают уплату сбора с денежной стоимости задекларированных активов по 5% — общей ставки, 9% — в отношении активов, размещенных за рубежом, 2,5% — по ОВГЗ, приобретенных с 1 января 2021 до 20 июня 2022-го до подачи декларации.