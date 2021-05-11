По его словам, партнеров Украины полностью устраивают закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины, закон о Высшем совете правосудия, а также закон о Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.
«Еще был принят закон по земельной реформе, сейчас будет на рассмотрении еще один. Это тоже два ключевых закона для макрофинансирования и для МВФ. То есть по всем законодательным вопросам мы показали прогресс и продвинулись вперед… У нас пока продолжается действующая программа, фактически у нас впереди два транша», — отметил Шмыгаль.
Премьер-министр добавил, что, как только эти законы будут приняты во втором чтении, Украина выйдет на переговоры по тексту меморандума на продолжение сотрудничества и получение траншей.
Ранее Международный валютный фонд скептически отнесся к идее налоговых амнистий, которые предложила Украина, поскольку в долгосрочной перспективе они вредят взысканию налогов.
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде пакет законопроектов о налоговой амнистии. Они предлагают уплату сбора с денежной стоимости задекларированных активов по 5% — общей ставки, 9% — в отношении активов, размещенных за рубежом, 2,5% — по ОВГЗ, приобретенных с 1 января 2021 до 20 июня 2022-го до подачи декларации.