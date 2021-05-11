Украинская певица Тина Кароль показала фанатам, как выглядит ее единственный сын-подросток. Соответствующий пост появился на фан-странице артистки 11 мая

Сын Софии Ротару случайно засветил реальную фамилию матери © Руслан Евдокименко/Инстаграм

«Такой взрослый уже», «Милый», «Супермальчик», «Какой красивый», «На каком языке он говорит?», «Это французский», — отреагировали подписчики.

Родился мальчик в 2008 году в браке певицы Кароль с продюсером Евгением Огиром, который позже скончался от онкологии.

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Познакомились Кароль и Огир в 2007 году на съемках телеканала М1, впоследствии он стал ее продюсером, а в процессе работы завязался роман.

Отношения развивались бурно, уже в январе 2008-го влюбленные расписались, а позже и обвенчались. В ноябре того же года у пары родился сын, а в 2013-м продюсер ушел из жизни.