Исполнительница разместила в сети видео, где ее сын Вениамин сидит на подоконнике и что-то рассказывает.
«Такой взрослый уже», «Милый», «Супермальчик», «Какой красивый», «На каком языке он говорит?», «Это французский», — отреагировали подписчики.
Родился мальчик в 2008 году в браке певицы Кароль с продюсером Евгением Огиром, который позже скончался от онкологии.
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Познакомились Кароль и Огир в 2007 году на съемках телеканала М1, впоследствии он стал ее продюсером, а в процессе работы завязался роман.
Отношения развивались бурно, уже в январе 2008-го влюбленные расписались, а позже и обвенчались. В ноябре того же года у пары родился сын, а в 2013-м продюсер ушел из жизни.