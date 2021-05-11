Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание нового университета для подготовки специалистов по вопросам безопасности, которые после выпуска будут работать на государство. Об этом 11 мая он заявил на брифинге для журналистов в рамках форума «Украина 30», который транслировался в YouTube

«Мы будем открывать новый мощный университет, в котором будут профессии, связанные с безопасностью. Этот университет презентуем. Будем отбирать лучших детей, давать высокие стипендии… После университета выпускники должны будут работать на государство», — заявил он.

Зеленский также рассказал, что в университете будут работать не только украинцы, но и иностранцы за высокую зарплату.

Эскалация в Донбассе остановилась – Зеленский © пресс-служба президента Украины

Также президент Украины заявил о весовом уменьшении обстрелов во время «пасхального перемирия» в Донбассе и отметил уменьшение числа снайперских обстрелов.