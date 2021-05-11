«Мы будем открывать новый мощный университет, в котором будут профессии, связанные с безопасностью. Этот университет презентуем. Будем отбирать лучших детей, давать высокие стипендии… После университета выпускники должны будут работать на государство», — заявил он.

Зеленский также рассказал, что в университете будут работать не только украинцы, но и иностранцы за высокую зарплату.

Эскалация в Донбассе остановилась – Зеленский
Эскалация в Донбассе остановилась – Зеленский
© пресс-служба президента Украины
Ранее в рамках форума Зеленский заявил, что Украине необходимо вступить в НАТО и ЕС, чтобы укрепить военные и финансовые ресурсы страны.

Также президент Украины заявил о весовом уменьшении обстрелов во время «пасхального перемирия» в Донбассе и отметил уменьшение числа снайперских обстрелов.