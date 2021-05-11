Текущая неделя (с 10 по 16 мая) окажется трудной для ряда знаков зодиаков. Об этом на днях сообщила астролог Василиса Володина, передает DailyHoro

Астролог назвала представителей зодиака, которым повезет в июне © Pexels/Xavier Mestdag Близнецов. Чтобы этого избежать, нужно обходить стороной тех, кто любит рисковать.

Стрессовой неделя окажется для Раков. У них возможны проблемы на работе и дома. Планы могут срываться, но лучше сохранять спокойствие. В личной жизни стоит сделать ставку на терпение и доброту, уверяет астролог.

Конфликтной будет неделя для Дев. Им нужно усилить самоконтроль, чтобы избежать ненужных ссор. Не надо бросаться обидными словами и выдвигать ультиматумы. В данный период как нельзя кстати пригодятся дипломатические способности.

Трудный жизненный период будет у Козерогов. Чтобы побороть неприятности, им нужно быть оптимистичными. Помощь от знакомых и родственников не надо воспринимать в штыки, ведь она поможет справиться с проблемами.

Водолеев ждут проблемы со здоровьем. Однако сейчас лучшее время, чтобы избавиться от вредной привычки.