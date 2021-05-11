Черная полоса наступит у Близнецов. Чтобы этого избежать, нужно обходить стороной тех, кто любит рисковать.
Стрессовой неделя окажется для Раков. У них возможны проблемы на работе и дома. Планы могут срываться, но лучше сохранять спокойствие. В личной жизни стоит сделать ставку на терпение и доброту, уверяет астролог.
Конфликтной будет неделя для Дев. Им нужно усилить самоконтроль, чтобы избежать ненужных ссор. Не надо бросаться обидными словами и выдвигать ультиматумы. В данный период как нельзя кстати пригодятся дипломатические способности.
Трудный жизненный период будет у Козерогов. Чтобы побороть неприятности, им нужно быть оптимистичными. Помощь от знакомых и родственников не надо воспринимать в штыки, ведь она поможет справиться с проблемами.
Водолеев ждут проблемы со здоровьем. Однако сейчас лучшее время, чтобы избавиться от вредной привычки.