Народный артист РФ, Украины и Молдавии Филипп Киркоров в девятом эпизоде авторского проекта украинской телеведущей Оксаны Марченко «Паломница» рассказал о своем паломничестве на Святую гору Афон, признавшись, что это событие разделило его жизнь на до и после

«Мы так с тобой схожи»: фигуранты «Миротворца» Киркоров и Марченко обменялись любезностями © Филипп Киркоров/Инстаграм

«Когда все прошло, я туда полетел, потому что понял, что мне туда надо. И, конечно же, у меня жизнь разделилась на до посещения Афона и после… Там был такой отец Макарий. Когда этот человек стал со мной разговаривать, я на секунду увидел в глазах Бога. Это странно звучит, но это было так», — рассказал Киркоров.

Артист сравнил свои ощущения во время паломничества с чем-то похожим на катарсис.

Оксана Марченко — украинская телеведущая, супруга главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Киркоров и Марченко являются фигурантами сайта «Миротворец». Певец — за посещение Крыма без уведомления об этом украинских властей, а на странице ведущей в базе указано, что она «финансировала террористов и российских оккупантов, отрицала российскую агрессию и принимала участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора против Украины».