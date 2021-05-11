Президент Украины Владимир Зеленский заявил о весовом уменьшении обстрелов во время «пасхального перемирия» в Донбассе и отметил уменьшение числа снайперских обстрелов. Об этом 11 мая он заявил на брифинге для журналистов в рамках форума «Украина 30», который транслировался в YouTube

«О "пасхальном перемирии" — обо всем было договорено. Украина максимально показала свое отношение к решению вопроса именно мирным путем… Мы видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушли в прошлое снайперские прицельные выстрелы, именно из-за них было около 30 жертв с начала года», — заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский считает, что в Донбассе была вероятность полномасштабного вторжения на территорию Украины, однако эскалация остановилась.

Генсек ООН оценил перспективу введения миротворцев в Донбасс © РИА Новости, Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк Антониу Гутерреш, который находится с визитом в Москве, отметил, что в ООН обеспокоены эскалацией в Донбассе, и призвал стороны соблюдать режим прекращения огня.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители Донецкой и Луганской народных республик. Однако украинская делегация заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.