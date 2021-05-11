«О "пасхальном перемирии" — обо всем было договорено. Украина максимально показала свое отношение к решению вопроса именно мирным путем… Мы видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушли в прошлое снайперские прицельные выстрелы, именно из-за них было около 30 жертв с начала года», — заявил Зеленский.
Кроме того, Зеленский считает, что в Донбассе была вероятность полномасштабного вторжения на территорию Украины, однако эскалация остановилась.
Ранее генсекретарь ООН Антониу Гутерреш, который находится с визитом в Москве, отметил, что в ООН обеспокоены эскалацией в Донбассе, и призвал стороны соблюдать режим прекращения огня.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители Донецкой и Луганской народных республик. Однако украинская делегация заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.
Также переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.