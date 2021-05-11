«Осуждаем обострение ситуации в Восточном Иерусалиме, секторе Газа и Западном берегу, которое привело к человеческим жертвам. Ракетные обстрелы территории Израиля должны немедленно прекратиться. Признавая право Израиля на самооборону, призываем все стороны воздержаться от эскалации насилия», — говорится в сообщении.
В Иерусалиме последние несколько дней проходят акции протеста палестинцев. В ночь на воскресенье в столкновениях протестующих с полицией пострадали 80 человек, всего за последние дни ранения получили около 300 палестинцев.
В понедельник израильская армия заявила, что из сектора Газа по Израилю было выпущено около 150 ракет. Израиль также нанес удары по сектору Газа, в результате которого, по данным Минздрава палестинского анклава, погибли 20 человек, среди них 9 детей.