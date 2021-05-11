Министерство иностранных дел Украины осудило обострение ситуации в Восточном Иерусалиме, секторе Газа и Западном берегу, а также призвало стороны воздержаться от эскалации насилия. Об этом во вторник, 11 мая, сообщила в Twitter пресс-служба ведомства

«Осуждаем обострение ситуации в Восточном Иерусалиме, секторе Газа и Западном берегу, которое привело к человеческим жертвам. Ракетные обстрелы территории Израиля должны немедленно прекратиться. Признавая право Израиля на самооборону, призываем все стороны воздержаться от эскалации насилия», — говорится в сообщении.

Израильский эксперт ответил на вопрос, что будет с отношениями РФ и Тель-Авива после ухода Нетаньяху © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

В понедельник израильская армия заявила, что из сектора Газа по Израилю было выпущено около 150 ракет. Израиль также нанес удары по сектору Газа, в результате которого, по данным Минздрава палестинского анклава, погибли 20 человек, среди них 9 детей.