«Семь лет назад мы сплоченно и единогласно сделали свой выбор будущего. Нам пришлось отстаивать свою свободу и право на существование в войне с украинским агрессором, развиваться вопреки обстрелам и блокадам, преодолевать сложности и преграды», — сказал глава ДНР.
По словам Пушилина, Донецкая Народная Республика за семь лет своего существования смогла доказать, что русские люди едины. Он отметил, что Донбасс трепетно хранит историческую память и продолжает отстаивать ценности Русского мира.
Пушилин также пожелал жителям республики мирного неба над головой, успехов, добра и благополучия.
В мае 2014 года состоялся референдум, в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик. После этого Киев начал проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик и заявлять о «российской агрессии».