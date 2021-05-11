Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поздравил ее жителей с седьмой годовщиной провозглашения государственности, сообщает Донецкое агентство новостей 11 мая

«Семь лет назад мы сплоченно и единогласно сделали свой выбор будущего. Нам пришлось отстаивать свою свободу и право на существование в войне с украинским агрессором, развиваться вопреки обстрелам и блокадам, преодолевать сложности и преграды», — сказал глава ДНР.

Крымская делегация посетила ДНР в День Республики © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Пушилин также пожелал жителям республики мирного неба над головой, успехов, добра и благополучия.

В мае 2014 года состоялся референдум, в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик. После этого Киев начал проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик и заявлять о «российской агрессии».