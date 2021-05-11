Украинская певица Оля Полякова рассказала, с чем вынуждены сталкиваться артисты и какую цену приходится платить за негатив, в большом количестве выливающийся на любую звезду. О борьбе знаменитости с эмоциональными перегрузками 11 мая написала Politeka.net

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Полякова призналась, что дается ей это несложно, ведь даже критический комментарий в сети может довести ее до слез. Певица считает, что она настоящая артистка, а значит, истеричка, и иногда рыдает из-за своей «ненужности».

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«Как эмоциональная женщина, конечно же… какая-то невнимательность со стороны друзей или мужа, или ребенок меня может расстроить, или меня не наградили чем-то, обошли стороной, да мало ли что… И вообще, в таком напряжении — в нем тяжело находиться, и это обязательно заканчивается слезами», — рассказала знаменитость.

Полякова заявила, что рыдает примерно раз в неделю-две, закрыв шторы и на полную жалея себя, но потом берет себя в руки и продолжает работать.