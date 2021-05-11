ДТП произошло в 2:50 в Каширском районе на 561-м километре автодороги М-4 «Дон» у поворота на село Можайское.
«По предварительным данным, 57-летний водитель рейсового автобуса "Москва-Донецк", следуя из Москвы, в связи с неблагоприятными погодными условиями выехал на скользкую обочину, из-за сильного бокового порыва ветра не справился с управлением и допустил съезд в кювет», — говорится в сообщении.
По данным ГУМВД, в салоне автобуса находились 44 пассажира, в том числе трое детей. Пострадавших нет.
Прибывшие на место ДТП инспекторы ДПС отправили часть пассажиров по маршруту на попутном транспорте. Оставшиеся в ближайшем кафе ожидают следующий рейсовый автобус.
Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.