Следовавший из Москвы в Донецк автобус с 44 пассажирами съехал в кювет из-за скользкой обочины и сильного ветра в Воронежской области. Об этом сообщило Главное управление МВД по региону 11 мая

Названа предварительная причина смертельного ДТП с украинцами в Польше © Facebook, Головне управління ДСНС України у м.Києві / Facebook, Головне управління ДСНС України у м.Києві / Перейти в фотобанк

«По предварительным данным, 57-летний водитель рейсового автобуса "Москва-Донецк", следуя из Москвы, в связи с неблагоприятными погодными условиями выехал на скользкую обочину, из-за сильного бокового порыва ветра не справился с управлением и допустил съезд в кювет», — говорится в сообщении.

По данным ГУМВД, в салоне автобуса находились 44 пассажира, в том числе трое детей. Пострадавших нет.

Прибывшие на место ДТП инспекторы ДПС отправили часть пассажиров по маршруту на попутном транспорте. Оставшиеся в ближайшем кафе ожидают следующий рейсовый автобус.

Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.