Официальная крымская делегация прибыла с визитом в Донецкую Народную Республику. Об этом 11 мая сообщила пресс-секретарь главы крымского парламента Кристина Попкова, передает РИА Новости

Группа «Любэ» впервые выступит в ДНР на день Республики © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Владимир Константинов», — сказала она.

По словам Попковой, представители Крыма примут участие в торжествах, посвященных годовщине референдума о самоопределении ДНР. Кроме того, в рамках визита будет передано по 100 путевок для оздоровления детей из ЛДНР в детских лагерях Крыма.

Одиннадцатого мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях состоялся референдум о самоопределении регионов. День независимости в ДНР отмечается 11 мая, а День независимости ЛНР — 12 мая.