«Официальная делегация прибыла в Донецк. Возглавляет делегацию председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов», — сказала она.
По словам Попковой, представители Крыма примут участие в торжествах, посвященных годовщине референдума о самоопределении ДНР. Кроме того, в рамках визита будет передано по 100 путевок для оздоровления детей из ЛДНР в детских лагерях Крыма.
Одиннадцатого мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях состоялся референдум о самоопределении регионов. День независимости в ДНР отмечается 11 мая, а День независимости ЛНР — 12 мая.