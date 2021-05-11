По ее словам, удачные дни приходятся на 4, 8, 12, 15, 16, 21, 25 июня, а неблагоприятные — на 3, 6, 9, 13, 18, 24, 27 июня. Астролог советует корректировать свои планы, исходя из этого календаря.
«В начале первого летнего месяца Тельцы смогут буквально поймать удачу за хвост», — заверила астролог.
Она отметила, что они смогут найти подход к необходимым людям для продвижения к своим целям. Однако представители этого знака зодиака не должны в этот период отвлекаться на попытки кому-то что-то доказать. Конец июня будет удачным для них, чтобы заняться личной жизнью.
Начало лето исправит для Близнецов все, что до этого шло как-то не так.
«Удача станет их спутницей на весь месяц, причем не только в профессиональных, но и в амурных делах», — утверждает Глоба.
Она также отметила, что у Близнецов появится возможность проявить и свои качества лидера.
Первый летний месяц выдастся удачным и для Львов. Особенно июнь порадует тех, кто работает в социальной сфере или в творчестве. Каждое начинание Львов в социальных проектах, в организации мероприятий увенчается успехом. В этот месяц Львы смогут воплотить все задуманное.
Июнь для Дев начнется с приятных перемен, которые сулят им крупные достижения. Однако, как предупреждает астролог, для этого придется потратить немало сил. Нужно следить за своим состоянием и не допускать переутомления. Также стоит помнить, что в июне большую помощь Девам могут оказать люди из их окружения.
Первый месяц лета станет наиболее успешным в году и для Водолеев. По данным астролога, не все дни месяца будут удачными, поэтому серьезные планы лучше реализовать до последней декады. Также в июне некоторые из Водолеев смогут превратить свое хобби в источник дополнительных доходов.