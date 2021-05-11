Один из самых известных астрологов России и СНГ Тамара Глоба на днях назвала пять знаков зодиака, для которых июнь станет успешным. Для них откроются новые возможности, в том числе и в личной жизни, передает Kleo.ru

Астролог предупредил украинцев об опасных днях мая © vladross.com.ua

«В начале первого летнего месяца Тельцы смогут буквально поймать удачу за хвост», — заверила астролог.

Она отметила, что они смогут найти подход к необходимым людям для продвижения к своим целям. Однако представители этого знака зодиака не должны в этот период отвлекаться на попытки кому-то что-то доказать. Конец июня будет удачным для них, чтобы заняться личной жизнью.

Начало лето исправит для Близнецов все, что до этого шло как-то не так.

«Удача станет их спутницей на весь месяц, причем не только в профессиональных, но и в амурных делах», — утверждает Глоба.

Она также отметила, что у Близнецов появится возможность проявить и свои качества лидера.

Первый летний месяц выдастся удачным и для Львов. Особенно июнь порадует тех, кто работает в социальной сфере или в творчестве. Каждое начинание Львов в социальных проектах, в организации мероприятий увенчается успехом. В этот месяц Львы смогут воплотить все задуманное.

Июнь для Дев начнется с приятных перемен, которые сулят им крупные достижения. Однако, как предупреждает астролог, для этого придется потратить немало сил. Нужно следить за своим состоянием и не допускать переутомления. Также стоит помнить, что в июне большую помощь Девам могут оказать люди из их окружения.

Первый месяц лета станет наиболее успешным в году и для Водолеев. По данным астролога, не все дни месяца будут удачными, поэтому серьезные планы лучше реализовать до последней декады. Также в июне некоторые из Водолеев смогут превратить свое хобби в источник дополнительных доходов.