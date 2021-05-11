Строительство трубопровода «Северный поток – 2» должно быть завершено, так как поставки российского газа очень важны и выгодны для Германии, считает сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости 11 мая

«"Альтернатива для Германии" по-прежнему поддерживает завершение строительства "Северного потока — 2", прежде всего по причинам национальной энергетической безопасности. Поставки российского природного газа очень важны для Германии и выгодны для обеих сторон», — заявил лидер партии.

«Северный поток - 2»: Остановка из-за шторма и иски немецких экологов © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год, в декабре 2020 года, силами уже российского судна-трубоукладчика «Фортуна», а 27 апреля к нему присоединился «Академик Черский».