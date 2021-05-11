«Цели и задачи "Единой России" и Союза добровольцев Донбасса совпадают. Это сохранение Русского мира, русского языка и русского генетического кода», — подчеркнул он по итогам заседания совета командиров СДД в Ростове-на-Дону.
Также Турчак сообщил, что жители Донецкой и Луганской народных республик, которые ранее получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах в Госдуму 2021 года. По его словам, речь идет о 500 тысячах человек в Донбассе.
Союз добровольцев Донбасса объединяет участников боевых действий на юго-востоке Украины.