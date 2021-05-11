Партия «Единая Россия» и Союз добровольцев Донбасса (СДД) подписали соглашение о взаимодействии, предусматривающее участие СДД в предварительном голосовании партии и совместную гуманитарную деятельность. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, передает «Коммерсантъ» 10 мая

Союз добровольцев Донбасса может создать свою партию © «Политнавигатор» подчеркнул он по итогам заседания совета командиров СДД в Ростове-на-Дону. Также Турчак сообщил, что жители Донецкой и Луганской народных республик, которые ранее получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах в Госдуму 2021 года. По его словам, речь идет о 500 тысячах человек в Донбассе. Союз добровольцев Донбасса объединяет участников боевых действий на юго-востоке Украины.