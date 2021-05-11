Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с Минздравом Украины разоблачили международную группировку, которая продавала поддельную вакцину Pfizer от COVID-19. Об этом 11 мая сообщается на сайте ведомства

Ляшко назвал сроки новой поставки вакцины Pfizer на Украину © Facebook, Виктор Ляшко

«В сети Интернет они разместили рекламу о функционировании предприятий, зарегистрированных на территории Украины, что якобы имеют возможность поставлять вакцину от Pfizer», — говорится в сообщении.

Чтобы убедить клиентов в наличии вакцины, злоумышленники показывали потенциальным покупателям поддельные гарантийные письма от украинских банков, где были указаны расчетные счета для перевода средств, которые открыты на граждан Украины.

Отмечается, что канал перекрыли еще в апреле.

В апреле на Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса за весь период эпидемии. За сутки подтвердили более 20 тысяч новых случаев. Массовая вакцинация началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что адаптивный карантин на Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня, однако правительство планирует его продление до августа.