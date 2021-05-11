Итальянский футболист Роберто Де Дзерби в ближайшее время будет объявлен новым главным тренером донецкого «Шахтера». Об этом 10 мая сообщило издание Il Messaggero

Болельщиков «Шахтера» больше не ждут в Киеве: названа причина © РИА Новости, Антон Денисов / Перейти в фотобанк находятся на финальной стадии. Де Дзерби подпишет трехлетний контракт с зарплатой в 3 миллиона евро (101 млн грн, или 270 млн руб.) в год. О назначении итальянца будет объявлено уже на этой неделе.

Сорокаоднолетний Роберто Де Дзерби выступал за множество клубов, среди которых были «Милан», «Наполи» и «Клуж». В 2013 году начал тренерскую карьеру, успев перед «Сассуоло» поработать в «Боарио», «Фодже», «Палермо» и «Беневенто».

«Шахтер» после завершения чемпионата Украины еще официально не объявил об уходе своего португальского наставника Луиша Каштру. При нем «горняки» выиграли прошлый розыгрыш Премьер-лиги, а в этом сезоне стали вторыми.