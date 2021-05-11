Переговоры между «горняками» и наставником «Сассуоло» находятся на финальной стадии. Де Дзерби подпишет трехлетний контракт с зарплатой в 3 миллиона евро (101 млн грн, или 270 млн руб.) в год. О назначении итальянца будет объявлено уже на этой неделе.
Сорокаоднолетний Роберто Де Дзерби выступал за множество клубов, среди которых были «Милан», «Наполи» и «Клуж». В 2013 году начал тренерскую карьеру, успев перед «Сассуоло» поработать в «Боарио», «Фодже», «Палермо» и «Беневенто».
«Шахтер» после завершения чемпионата Украины еще официально не объявил об уходе своего португальского наставника Луиша Каштру. При нем «горняки» выиграли прошлый розыгрыш Премьер-лиги, а в этом сезоне стали вторыми.