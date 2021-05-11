Российская вакцина «Спутник V» позволила Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус. Об этом 10 мая сообщил Российский фонд прямых инвестиций

В Белоруссии запускают серийное производство вакцины «Спутник V» © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

В регионе начали снимать ограничения, связанные с пандемией, ускорилось восстановление экономики и возвращение к нормальной жизни.

«РФПИ готов поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма на базе успешных результатов вакцинации в стране», — подчеркнули в фонде.

Первый этап вакцинации против коронавируса в стране прошли 74% населения старше 16 лет. В 90% случаев им вводили вакцину «Спутник V».

Республика Сан-Марино стала 30-й страной, которая зарегистрировала «Спутник V» у себя на территории в рамках ускоренной регистрации.