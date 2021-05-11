В начале апреля в Сан-Марино регистрировалось порядка 250 случаев COVID-19 в неделю, но с 4 мая там не зафиксировали ни одного нового заражения. Смертность также не наблюдается.
В регионе начали снимать ограничения, связанные с пандемией, ускорилось восстановление экономики и возвращение к нормальной жизни.
«РФПИ готов поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма на базе успешных результатов вакцинации в стране», — подчеркнули в фонде.
Первый этап вакцинации против коронавируса в стране прошли 74% населения старше 16 лет. В 90% случаев им вводили вакцину «Спутник V».
Республика Сан-Марино стала 30-й страной, которая зарегистрировала «Спутник V» у себя на территории в рамках ускоренной регистрации.