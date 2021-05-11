Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что симптомы индийского штамма коронавируса более агрессивны, чем симптомы штаммов из ЮАР и Великобритании, поскольку он затрагивает желудок и почки. Об этом 11 мая он заявил на брифинге, который министерство транслировало в Facebook

«По миру распространяется новый штамм коронавируса. Он агрессивнее, чем южноафриканский и британский штаммы. Он выражен сверхтяжелой клинической картиной, с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация организма», — заявил Степанов.

Коронавирусная трагедия. Что происходит в Индии и грозит ли подобная ситуация Украине © REUTERS, Amit Dave

Ранее Степанов заявил, что страна только вышла из третьей волны эпидемии коронавируса, а уже прогнозируется следующая волна.

В апреле на Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса за весь период эпидемии. За сутки подтвердили более 20 тысяч новых случаев.

Массовая вакцинация началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что адаптивный карантин на Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня, однако правительство планирует его продление до августа.