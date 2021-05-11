«По миру распространяется новый штамм коронавируса. Он агрессивнее, чем южноафриканский и британский штаммы. Он выражен сверхтяжелой клинической картиной, с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация организма», — заявил Степанов.
Кроме того, по его словам, фиксируются случаи критических поражений слизистой носа и горла. Также Степанов отметил, что индийский штамм вируса пока на Украине не зафиксирован, однако обнаружен в соседних Польше и Румынии.
Ранее Степанов заявил, что страна только вышла из третьей волны эпидемии коронавируса, а уже прогнозируется следующая волна.
В апреле на Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса за весь период эпидемии. За сутки подтвердили более 20 тысяч новых случаев.
Массовая вакцинация началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться.
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что адаптивный карантин на Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня, однако правительство планирует его продление до августа.