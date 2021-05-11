Украинские правозащитники обратились к мониторинговым миссиям ООН и ОБСЕ по «делу почтальона» Оксаны Курамшиной, чтобы показать двойные стандарты, которые активно практикуются сейчас на Украине, рассказал в интервью изданию Украина.ру украинский правозащитник Андрей Гожый

Гожый сказал, почему при Зеленском не закрыли дело почтальона за репост против Порошенко © Артур Журбенко

«Мы обратились с письменным заявлением к мониторинговым миссиям ООН и ОБСЕ на Украине. Обратились с той целью, чтобы они посмотрели, что такое двойные стандарты», — сказал Гожый.

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Ранее было возбуждено уголовное дело против почтальона Оксаны Курамшиной, сделавшей репост публикации в социальной сети «ВКонтакте». Автор поста призывал не голосовать за экс-президента Украины Петра Порошенко.

Расследованием занимались центральные структуры по борьбе с преступностью на Украине. На данный момент дело передано в Шевченковский районный суд Киева.