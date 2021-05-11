Европейский союз готовит четвертый пакет санкций в отношении Белоруссии, передает Reuters 10 мая

Белоруссия ввела санкции против трех компаний из Европы © president.gov.by Жозеп Боррель заявил, что новый пакет санкций будет включать ответ на «все последние действия, в том числе преследования польской общины».

«Мы работаем над следующим пакетом санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели», — отметил он.

По данным одного из дипломатов ЕС, новые санкции будут включать в себя отдельных лиц и это будет «значительный пакет» — под ограничительные меры могут попасть до 50 человек.

На прошлой неделе глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск подготовил новые санкции в отношении Запада на случай продолжения его санкционной политики. Он пообещал, что эти меры будут адекватными складывающейся ситуации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил ответными мерами работающему в республике европейскому бизнесу, если ЕС введет против страны санкции, и предложил оптимизировать число белорусских посольств и штат дипломатических миссий.