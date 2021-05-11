«Очередная битва с COVID. Мы прогнозируем, что у нас может быть четвертая волна коронавируса. Мы должны все сделать, чтобы этот удар не был жесткий», — отметил Степанов.
Ранее, 7 мая, Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны пандемии. По его словам, она забрала наибольшее количество жизней по сравнению с первыми двумя.
На Украине за сутки выявили 2208 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений зафиксировали в Донецкой и Харьковской областях.
В апреле на Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса за весь период эпидемии. За сутки подтвердили более 20 тысяч новых случаев.
Массовая вакцинация началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться.
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что адаптивный карантин на Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня, однако правительство планирует его продление до августа.