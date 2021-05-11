Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна только вышла из третьей волны эпидемии коронавируса, а уже прогнозируется следующая волна. Об этом 11 мая он заявил на брифинге, который министерство транслировало в Facebook

«Очередная битва с COVID. Мы прогнозируем, что у нас может быть четвертая волна коронавируса. Мы должны все сделать, чтобы этот удар не был жесткий», — отметил Степанов.

Ранее, 7 мая, Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны пандемии. По его словам, она забрала наибольшее количество жизней по сравнению с первыми двумя.

Коронавирус убил почти 47 тысяч украинцев © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

В апреле на Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса за весь период эпидемии. За сутки подтвердили более 20 тысяч новых случаев.

Массовая вакцинация началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что адаптивный карантин на Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня, однако правительство планирует его продление до августа.