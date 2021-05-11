Депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко отреагировал на выступление жены экс-парламентария, а ныне члена набсовета «Укрзализныци» Сергея Лещенко Анастасии Топольской на секс-вечеринке в Москве. Об этом 10 мая написал «Гордон»

Гончаренко заявил, что Лещенко, являясь членом наблюдательного совета государственной «Укрзализныци», «получает сотни тысяч гривен зарплаты в месяц от украинских налогоплательщиков», то есть от тех людей, родные и близкие которых воюют на востоке Украины, а Топольская выступает на концерте, где, по словам Гончаренко, присутствуют люди, которые «воюют против нас и убивают украинцев».

Стрингера Ruptly избили на Украине после вопросов о Дне Победы © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Здесь давно уже надо ставить вопрос, что ему не место в наблюдательном совете "Укрзализныци", поэтому, если бы это была история о частных лицах, это уже их дело. А наше дело было бы просто давать этому моральную оценку. Но то, что это связано все с огромными государственными компаниями, это вдвойне и досадно, и неприемлемо. Поэтому, мне кажется, нужно принимать решение о выводе этого почетного "железнодорожника", неизвестно вообще, чем он занимается как член наблюдательного совета "Укрзализныци"», — заявил Гончаренко.

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Анастасия Топольская выступила в ночь с 8 на 9 мая в ночном клубе Mutabor в Москве. В анонсе было указано, что мероприятие начинается 8 мая в 23:00 и продлится 33 часа, а все гости должны быть одеты в латекс.

Сергей Лещенко на высказывание Гончаренко, как и на сам факт выступления супруги в Москве, пока никак не отреагировал.

К слову, 30 апреля 2021 года временная следственная комиссия (ВСК) признала работу «Укрзализныци» неудовлетворительной и потребовала начать поиск компетентных специалистов. Об этом журналистам сообщила глава ВСК и депутат от «Слуги народа» Юлия Гришина.