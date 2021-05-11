Девушка пришла делать прививку в госпиталь в городе Масса-Каррара. После вакцинации девушка пожаловалась на головную боль, усталость и боли в руке.
«Я очень испугалась, потому что никакой литературы, описывающей подобные случаи, нет», — призналась она.
Медперсонал сразу заметил ошибку. Дело в том, что вакцина от коронавируса поставляется в ампулах, рассчитанных на шесть доз. Итальянке ввели ампулу целиком. Передозировка считается производителем в количестве четырех доз.
Девушку держали в больнице под наблюдением 24 часа, сейчас она находится дома. Некоторые врачи считают, что избыточное количество препарата может привести к отсутствию желаемого эффекта.