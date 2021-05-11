В Италии 23-летняя студентка получила сразу шесть доз вакцины от COVID-19 компании Pfizer/BioNTech. Об этом 10 мая сообщило издание rte.ie

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«Я очень испугалась, потому что никакой литературы, описывающей подобные случаи, нет», — призналась она.

Медперсонал сразу заметил ошибку. Дело в том, что вакцина от коронавируса поставляется в ампулах, рассчитанных на шесть доз. Итальянке ввели ампулу целиком. Передозировка считается производителем в количестве четырех доз.

Девушку держали в больнице под наблюдением 24 часа, сейчас она находится дома. Некоторые врачи считают, что избыточное количество препарата может привести к отсутствию желаемого эффекта.